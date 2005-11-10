Cesena, Diamanti: "La fiamma nei ragazzi è sempre stata accesa, sarà bello giocare a Benevento"

“È stata una sosta lunga da cui abbiamo tratto beneficio perché anche dopo tre settimane senza giocare la fiamma è rimasta accesa, non si è mai spenta, per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi. Abbiamo fatto una mini preparazione, soprattutto per chi non aveva potuto farla, e la condizione fisica è aumentata per tutti, sarà bello scegliere i 20 che verranno a Benevento e gli undici che partiranno dall’inizio. Come dice Spalletti non c’è più uno Starting 11, ma uno Starting 20": così, come si legge sull'edizione on line del Corriere di Romagna, il tecnico del Cesena Alessandro Diamanti, che ha parlato quando la sfida al Benevento si avvicina.

La prima dopo la lunga sosta, alla quale non prenderà parte Schirone per un principio di pubalgia. Sulla rosa, questo il commento dell'allenatore: "Bohinen si è allenato benissimo, anche se l’allenamento settimanale non è come la partita vera. Ho trovato molto bene anche Shpendi, gli manca solo il sole della Romagna. Mi ha detto che era contento di allenarsi con noi”.

Non si sbilancia invece sulle questione societarie e sul nuovo presidente Mike Melby: “Seguo poco questo tipo di avvicendamenti, sono più concentrato al campo. Comunque ci sentiamo spesso con tutti i dirigenti”.