Nasce l'Entella League: il club di Chiavari permette di sfidare i giocatori al Fantacalcio

Di ieri, la notizia che la Lega Serie B è entrata ufficialmente nel mondo di Fantacalcio, perché è stata comunicata, mediante una nota ufficiale, la nascita del Fantacalcio Serie BKT, dedicato a tutti gli appassionati di calcio che vogliono mettersi alla prova, sfidare gli altri partecipanti e dimostrare di avere l’intuito per scoprire oggi i talenti di domani. E che ha fatto la Virtus Entella? Promuovendo l'iniziativa, ha fatto sapere che è nata anche l’Entella League, la lega privata biancoceleste del Fantacalcio di categoria che permetterà di sfidare, settimana dopo settimana, i calciatori dei Diavoli Neri.

Di seguito, il comunicato:

"Hai mai pensato di giocare al Fantacalcio e sfidare, settimana dopo settimana, i calciatori che vedi in campo? Da oggi puoi farlo grazie all’Entella League, la lega privata biancoceleste del Fantacalcio Serie BKT.

Scaricando l’app Fantacalcio Serie BKT e accedendo alla lega Entella League, tifosi, appassionati e simpatizzanti potranno creare la propria squadra e sfidare direttamente i giocatori dell’Entella.

Un modo nuovo per accorciare ancora di più le distanze tra squadra e tifosi, giocare tutti insieme e provare a battere Guiu, Di Mario, Cuppone, Tiritiello e tutti gli altri biancocelesti.

Questa è Entella League: un campionato per veri biancocelesti, nato con il lancio del primo Fantacalcio ufficiale della Serie BKT".