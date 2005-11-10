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Pagliuca: “La Carrarese deve consolidare la categoria. Dovremo lottare e soffrire insieme”

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:04Serie B
09.10.2026 15:04Serie B
Fonti preferite
Il tecnico della Carrarese presenta la sfida al Padova: fiducia nel gruppo, obiettivo salvezza e aggiornamenti sugli indisponibili.
FotoTUTTOmercatoWEB

Guido Pagliuca, tecnico della Carrarese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sesta giornata di campionato, in cui la Carrarese affronterà il Padova presso lo Stadio “Euganeo”, alle 17:15 di domenica 11 ottobre.

Le sensazioni dopo i primi allenamenti con la squadra:

“Ho trovato un gruppo di ragazzi eccezionali, capaci di allenarsi sempre con grande determinazione e voglia di dimostrare il loro reale valore.
In ogni allenamento hanno mostrato un grande attaccamento alla maglia e mi hanno messo nelle migliori condizioni possibili affinché potessi inserirmi da subito in questo nuovo contesto.
L’aspetto che mi lascia più soddisfatto riguarda la situazione di difficoltà in cui mi trovo in alcune scelte, a dimostrazione di quanto questo gruppo tenga alla causa e quanto ogni singolo voglia lottare per ritagliarsi spazio in campo.
C’è consapevolezza riguardante la nostra situazione, ma anche la conseguente voglia di ritornare a consolidare un grande legame con il pubblico, per noi un elemento fondamentale.
A partire da Padova, vogliamo iniziare il nostro percorso di consolidamento della categoria, che dev’essere il nostro grande obiettivo.

Sulla partita contro il Padova:

“Premetto che nutro grande stima e fiducia nei confronti del mio vice, perciò, anche se sarò un tribuna a causa della squalifica, sono tranquillo e sicuro di quanto Bruno sarà in grado di gestire la comunicazione direttamente con i ragazzi.
Comunque, ciò che realmente sarà determinante riguarda il modo in cui i miei calciatori approcceranno la gara, e la loro capacità di capire il ritmo della sfida, con l’obiettivo di entrare in fiducia e dimostrare continuità nell’arco dei novanta minuti.
Domenica affronteremo il Padova: una grande squadra, composta da giocatori importanti, ma la nostra concentrazione dovrà essere unicamente rivolta ai nostri compiti, poiché necessitiamo di punti in primis, ma anche di costruirci una nostra identità, e questo dovrà passare dalla nostra grinta, dalla voglia di lottare e, qualora fosse necessario, di soffrire insieme.

Sugli indisponibili:

“Dagba sarà out, Bonfanti non ha recuperato a pieno e non è ancora al massimo della condizione, mentre Vujevic è in crescita e stiamo valutando la modalità migliore per implementare condizione e minutaggio.
Per quanto riguarda Topalović: sta bene, ma è tornato tardi dalle nazionali, perciò vedremo quale potrà essere il suo impiego, nonostante mi abbia dato ottime risposte e dimostrato grande disponibilità.
Rubino ha avuto un attacco influenzale che lo ha costretto a saltare un paio di allenamenti, ma è rientrato questa mattina e si è allenato a pieno regime.
Schiavi ok, giocatore per noi fondamentale che ha svolto regolarmente la settimana.
Ad ogni modo, la rosa è folta e tutto il gruppo mi ha dimostrato grande disponibilità, perciò anche se qualcuno non dovesse essere a disposizione, so di poter contare su tutti.
Inoltre in questi giorni ho avuto modo di parlare, a più riprese, con i giocatori che hanno più esperienza del gruppo, che, come gli altri, mi hanno confermato la grande volontà da parte di volersi spendere per la causa, mettendosi a totale disposizione dello staff, dimostrando nel quotidiano di meritare la categoria.”

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