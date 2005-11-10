Scontri fuori dal Partenio, un 53enne è stato ferito e portato in Ospedale in codice arancio

Come vi avevamo raccontato prima della sfida del Partenio-Lombardi fra Avellino e Sampdoria all’esterno dello stadio ci sono stati attimi di tensione dopo che un gruppo di ultras liguri ha provato a entrare a contatto con gli ultras di casa nei pressi del parcheggio e del settore ospiti.

Fra le parti è avvenuto un fitto di lancio di fumogeni e petardi, oltre a bottiglie di vetro e sassi che hanno portato le forze dell’ordine presenti in tenuta antisommossa a intervenire prontamente per evitare scontri maggiori. Come riporta Gazzetta.it un tifoso di 53 anni sarebbe rimasto ferito ed è stato ricoverato in codice arancio presso il pronto soccorso della vicina azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” per una rovinosa caduta dalle scale. Mentre un tifoso è stato immediatamente bloccato e portato presso la Questura di Avellino.