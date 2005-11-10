Prima il Della Vittoria e poi il San Nicola. A Bari prende piede il progetto di Vaughn

Nella giornata di ieri l’imprenditore statunitense Alexander Gregory Vaughn ha avuto il primo contatto con il Comune e le istituzioni locali in vista del progetto di ristrutturazione dei due impianti cittadini: lo Stadio San Nicola e lo Stadio Della Vittoria. Vaughn, accompagnato dalla moglie Paola Leone, ha infatti presenziato alla conferenza dei servizi chiamata a valutare l’esistenza del pubblico interesse per un progetto da oltre 200 milioni di euro e che ha già incassato il benestare di quel Renzo Piano che progetterà anche il nuovo San Nicola con l’addio alla pista d’atletica, l’abbassamento del manto erboso e un aumento di capienza fino a 64 mila posti (contro il 58mila attuali). Il tutto con l’obiettivo di entrare nelle cinque città scelte dalla FIGC per ospitare l’Europeo del 2032 assieme alla Turchia.

Il piano per il Della Vittoria

Secondo il progetto della società Stadio&Co, la società di Vaughn, l’altro impianto cittadino dovrà per due anni ospitare le gare interne del Bari e dunque dovrà essere recuperato prima di iniziare i lavori al San Nicola. Oltre al campo di calcio saranno realizzati impianti per altri sport come il rugby, il tennis o il basket, con la pista di atletica che in questo caso rimarrà. La vera sfida, come riferito da La Repubblica, sarà quella di trasformare il Della Vittoria in un impianto polifunzionale aperto ai cittadini anche senza attività sportive con la presenza di sale e spazi riservati agli studenti e alla cittadinanza.

I prossimi passi del progetto

Dopo la riunione della conferenza dei servizi, gli enti avranno 15 giorni di tempo per chiedere integrazioni documentali. La conferenza dei servizi avrà sessanta giorni di tempo per pronunciarsi sul via libera. Un passaggio fondamentale perché il Comune dichiari l’interesse pubblico del progetto che dovrà essere messo a gara. I tempi sono particolarmente stretti: la società Stadio&Co conta di avviare i lavori già nel 2027.