È tutto vero: Pellissier è tornato in campo! Capitano in gol con la maglia del ChievoVerona

Che il sogno si sarebbe realizzato, era cosa già nota da tempo, ma si parlava di un sogno solo. Invece, ce ne saranno due, e uno si è già materializzato, perché lunedì scorso, 9 novembre, come si legge nella nota ufficiale, "è successo qualcosa di magico, di storico. Sergio Pellissier è tornato in campo con la maglia del Chievo numero 31 e con la fascia di capitano".

Per la quarta giornata di Serie A di Calcio a 8, il ChievoVerona ha affrontato i campioni d’Italia in carica, gli All Stars, e Pellissier...beh, si è ricordato come si fa. Gol all'esordio, ma era forse questa una cosa più che preventivabile.