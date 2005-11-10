È tutto vero: Pellissier è tornato in campo! Capitano in gol con la maglia del ChievoVerona
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Claudia Marrone
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Oggi alle 13:19Serie D
autore Claudia Marrone
12.11.2026 13:19Serie D
Nella Serie A di Calcio a 8, l'ex attaccante, ancora nel club clivense, ha fatto il suo esordio da capitano. Segnando un gol
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© foto di Aurelio Bracco
Che il sogno si sarebbe realizzato, era cosa già nota da tempo, ma si parlava di un sogno solo. Invece, ce ne saranno due, e uno si è già materializzato, perché lunedì scorso, 9 novembre, come si legge nella nota ufficiale, "è successo qualcosa di magico, di storico. Sergio Pellissier è tornato in campo con la maglia del Chievo numero 31 e con la fascia di capitano".
Per la quarta giornata di Serie A di Calcio a 8, il ChievoVerona ha affrontato i campioni d’Italia in carica, gli All Stars, e Pellissier...beh, si è ricordato come si fa. Gol all'esordio, ma era forse questa una cosa più che preventivabile.
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