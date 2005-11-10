Il Cjarlins Muzane punta al grande colpo in attacco: vicino l'ingaggio di Strizzolo
Claudia Marrone
Un primo posto in classifica nel Girone C di Serie D, con l'ambizione del salto nel professionismo. Il momento del Cjarlins Muzane è decisamente positivo, ma la società ha in mente di potenziare la rosa ancora di più, per non farsi trovare impreparata in vista dell'eventuale scatto.
Stando a quanto si legge sul portale notiziariocalcio.com, la società arancioceleste è prossima a definire l'ingaggio di Luca Strizzolo, esperto attaccante classe 1992 che, dopo l'avventura con il Modena in Serie B, è rimasto svincolato. Proprio in categoria cadetta, il giocatore ha collezionato oltre 200 presenze, ma una nuova ambiziosa avventura potrebbe profilarsi. Lì, dove milita un altro ex canarino, Luca Tremolada, che lo scorso anno - sempre in Serie D - ha vestito la maglia della Folgore Caratese, poi promossa in C.