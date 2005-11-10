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Miccoli potrebbe ripartire dall'Imolese: è in lizza per il posto dell'ex ds Savini

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 11:33Serie D
05.10.2026 11:33Serie D
Fonti preferite
Il club romagnolo ha annunciato l'addio del direttore sportivo e ora potrebbe dare una chance all'ex attaccante di Palermo e Juventus
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Fabrizio Miccoli potrebbe iniziare la sua seconda vita calcistica, dopo quella da calciatore, dalla poltrona dell'Imolese, club che milita in Serie D. I romagnoli infatti hanno annunciato l'addio del direttore sportivo Ulisse Savini e, come riportato dal Corriere Romagna, starebbero pensando all'ex attaccante che ha conseguito l’abilitazione al ruolo di collaboratore nella gestione sportiva delle società nel 2020 (gli permette di operare tra i dilettanti) ma non ha di fatto mai lavorato in nessuna società.

A favorire l'approdo di Miccoli in Romagna sarebbe il presidente del club Giovanni Tarantino, legato da una forte amicizia con l'ex attaccante di Juventus, Fiorentina e Palermo fra le altre.

Il comunicato dell'Imolese su Savini

"L’Imolese Calcio 1919 comunica che, con effetto immediato, Ulisse Savini è sollevato dall’incarico di Direttore Sportivo. La società ringrazia Ulisse Savini per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrato durante il suo percorso con i nostri colori. Nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del nuovo Direttore Sportivo”.

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