Imolese, Miccoli al posto di Savini? Nelle scorse ore primo contatto fra le parti

Imolese, Miccoli al posto di Savini? Nelle scorse ore primo contatto fra le partiTMW
Luca Bargellini
Arrivano aggiornamenti in merito al possibile matrimonio tra Fabrizio Miccoli e l'Imolese, formazione di Eccellenza romagnola.
Nella giornata di ieri, infatti, il nome dell'ex calciatore era emerso come possibile sostituto di Ulisse Savini, direttore sportivo esonerato nel corso degli ultimi giorni.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com fra le parti ci sarebbe stato un primo contatto ufficiale, ma senza che alcuna decisione venisse presa. Anche perché assieme al nuovo ds dovrà essere nominato anche il nuovo Team Manager quindi serve una valutazione profonda sul da farsi.
A favorire l'approdo di Miccoli in Romagna sarebbe il presidente del club Giovanni Tarantino, legato da una forte amicizia con l'ex attaccante di Juventus, Fiorentina e Palermo fra le altre.