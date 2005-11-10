Fabrizio Ferrari: “Italia, riparti dai giovani e dall’atteggiamento. Bravi Kayode e Donnarumma. Francia protagonista per molti anni”

“Mi sono divertito. Ho visto una Francia che nella prima parte mi ha preoccupato perché ha dominato e poi piano piano abbiamo preso fiducia e con personalità abbiamo lavorato con i nostri mezzi appoggiandoci su Pio Esposito e per poco non portiamo a casa una vittoria”. Così a TuttoMercatoWeb.com Fabrizio Ferrari, operatore di mercato molto attento alle dinamiche francesi, analizza il pareggio tra Italia e Francia.

Che prospettive vede per questa Nazionale?

“Mancini dopo la prima partita ha dato un giro di vita importante. Ora siamo una squadra con personalità, qualcosa si vede”.

Chi le piace di questa squadra?

“Sono contento della conferma di Kayode come terzino. Di Lorenzo aveva fatto un po’ di fatica e Kayode ha dato forza e dinamismo. E poi Donnarumma ha fatto alcune parate clamorose”.

Da dove ripartire per il futuro?

“Da questo tipo di atteggiamento, da questi giovani che sono stati chiamati da Mancini e possono fare bene. Da Vergara a Kayode fino ad Esposito. Sono innamorato di Doumbia che credo possa essere un giocatore importante”.

E la Francia?

“Ha Olise che è un giocatore senza senso, di una fisicità clamorosa. Poi Upamecano ha fatto una partita incredibile. La Francia sarà protagonista per molti anni, come la Spagna”.