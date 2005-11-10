Acireale, Foti perde la testa: l'ex vice di Mourinho alla Roma squalificato fino al 5 febbraio

Salvatore Foti torna a far parlare di sé, ma non per un'impresa o per un'intuizione sul campo. L'ex vice di Jose Mourinho ai tempi della Roma ha deciso di ripartire la scorsa estate dall'Acireale, club che milita nell'Eccellenza siciliana, ma non ha ancora evidentemente imparato a non protestare in panchina. Come si legge dal comunicato del Giudice Sportivo, infatti, è stato fermato fino al 5 febbraio 2027.

I dettagli

Foti è stato espulso "per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro" dopo un momento di tensione capitato nell'ultima di campionato domenica scorsa. Nella passata stagione aveva ricevuto 10 turni di squalifica da allenatore della Sampdoria per aver svolto l’attività di primo allenatore in Serie B senza possedere l’abilitazione UEFA Pro e pur essendo tesserato come allenatore in seconda. La Corte Federale d'appello confermò la sanzione. Probabile che in questo caso l'Acireale faccia ricorso.