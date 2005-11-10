Atalanta-Venezia 3-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova (67’ Bernasconi), Scalvini (67’ Kolasinac), Kristensen, Zappacosta; Kessie (76’ Gaetano), Ederson; Elmas, De Ketelaere (60’ Samardzic), Rowe (76’ Zalewski); Krstovic. A disposizione: Sonzogni, Sportiello, Obric, Pasalic, Raspadori, Scamacca. Allenatore: Sarri
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno (83’ Schingitienne); Hainaut, Kike Perez, Sohm (87’ Rrahmani), Basic (83’ Helgason), Correia (8’ Sagrado); Adams (83’ Lauerbach), Yeboah. A disposizione: Montipò, Berardi, Panada, Haps, Mohammed, Helgason, Dagasso, Dabo, Lisman, Fernandez, Alejandro Gomes. Allenatore: Stroppa
Arbitro: Tremolada
Marcatori: 4’ Kessié (A), 6’ e 30’ Krstovic (A), 37’ Hainaut (V)
Ammoniti: Moreno (V), Juan Jesus (V)
Espulso: Elmas (A)