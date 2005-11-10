Il Villarreal prende posizione sul caso Nicolas Pepe. Nelle ultime ore erano circolate in Spagna alcune ricostruzioni secondo cui l'assenza dell'attaccante ivoriano, rimasto fuori per cinque partite a ottobre dopo un'operazione agli occhi, sarebbe stata causata dall'aver osservato senza protezioni l'eclissi solare dello scorso 12 agosto. Una versione definita "completamente falsa" dal club.

L'operazione era già programmata

Secondo alcune indiscrezioni, Pépé avrebbe riportato conseguenze dopo aver guardato direttamente il fenomeno astronomico senza gli appositi occhiali protettivi, rendendo necessario l'intervento chirurgico. Il giocatore, però, aveva continuato a scendere in campo nei mesi successivi all'eclissi, risultando spesso protagonista con gol e assist sia con il Villarreal sia con la Costa d'Avorio. L'assenza contro il Real Madrid del 10 ottobre aveva poi fatto scattare le voci, ma il club aveva spiegato fin da subito che l'operazione era stata pianificata da tempo. Dopo il rientro, Pépé ha saltato altre quattro gare prima di tornare in campo in Coppa del Re.

La nota del Villarreal

"Il Villarreal desidera chiarire che le notizie che collegano l'operazione agli occhi di Nicolás Pépé alla visione dell'eclissi solare sono completamente false", ha comunicato la società. Il club ha aggiunto che l'intervento "era già stato programmato per motivi completamente estranei a questo evento", invitando a maggiore precisione e responsabilità quando si trattano temi legati alla salute dei calciatori. Intanto, sul campo, Pépé è tornato nella sfida contro il Barcellona, persa dal Villarreal 3-2 dopo aver sprecato un vantaggio di due reti.