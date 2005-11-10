Le partite di oggi: il programma di mercoledì 14 ottobre

Si torna in campo anche oggi, mercoledì 14 ottobre 2026.

Si chiude il 2° turno del maxi-girone di Champions League e, dopo le delusioni di ieri sera targate Inter e Napoli, sono Como e Roma a scendere in campo in rappresentanza della Serie A. Nel pomeriggio c'è anche la Serie C, con la sfida tra Latina e Atalanta Under 23. Di seguito tutte le partite principali di oggi, con a fianco di ciascun match l'orario del fischio d'inizio.

Champions League - Fase Campionato (2^ giornata)

18:45 - Feyenoord vs Como

18:45 - LASK vs Liverpool

21:00 - Aston Villa vs Fenerbahce

21:00 - Betis vs FC Porto

21:00 - Bodo/Glimt vs Dortmund

21:00 - Manchester City vs PSG

21:00 - Roma vs Real Madrid

21:00 - Shakhtar vs AEK

21:00 - Slovan Bratislava vs Stoccarda

Serie C - Girone B (7^ giornata)

15:00 - Latina vs Atalanta U23