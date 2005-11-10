Oggi in TV, torna la Champions League: dove vedere Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli
Daniel Uccellieri
Torna la Champions League, due le italiane in campo questa sera, entrambe alle 21.00. L'Inter sfida il Club Brugge, mentre il Napoli sarà ospite del Villarreal.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 13 ottobre.
15.00 Giugliano-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
16.00 Juventus Next Gen-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT MAX, SKY SPORT
18.15 Italia-Bielorussia femminile (Playoff Mondiale) - RAI 2
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 Sabah-Slavia Praga (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
18.45 Lens-Sporting (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT
21.00 Inter-Brugge (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Villarreal-Napoli (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Galatasaray-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Atletico Madrid-Manchester United (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Arsenal-Lille (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Viking-Bayern (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Lipsia-PSV (Champions League) - SKY SPORT