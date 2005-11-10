Como-Aek Atene 1-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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24.11.2026 23:01Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto (65’ Smolcic), Chalobah (81' Kempf), Ramon, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha (88' Ricci), Nico Paz, Baturina (80' Kaiki); Douvikas. A disp.: Butez, Ginelli, Dossena, Liberali, Papaccioli, Mazzara. All: Fabregas
Aek Atene (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Gacinovic, Vitalis (79’ Joao Mario), Majer (80' Kairinen) Marin, Kutesa (62’ Varga); Jovic (74’ Zini), Gacinovic (74’ Mantalos). A disp.: Balamotis, Brignoli, Vida, Lykogiannis, Joao Mario. All: Nikolic
Arbitro: Rojas
Marcatori: 57’ Milla (C)
Ammoniti: Nico Paz (C), Couto (C), Majer (A), Marin (A), Pilios (A)
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