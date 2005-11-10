Napoli-Frosinone 3-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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10.10.2026 23:18Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka (26’ st Gilmour), De Bruyne, Spinazzola (36’ st Politano); Neres (16’ st McTominay), Lang (26’ st Giovane); Hojlund (16’ st Lucca). Allenatore: Massimiliano Allegri.
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia (31’ st Cichella); Masini (1’ st Terzic), Calò; Ghedjemis (18’ st Fini), Schmid (38’ st Zerbin), Kvernadze; Raimondo (18’ st Bobcek). Allenatore: Massimiliano Alvini.
Marcatori: 29’ Rig., 90’+4' De Bruyne (N), 32’ Lang (N)
Ammoniti: Rrahmani, Badiashile (N)
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