Novità nel mondo delle agenzie: Roc Nation e Branchini uniscono le forze

Nuova partnership nel mondo della rappresentanza calcistica. Roc Nation Sports Brazil e Branchini Associati hanno annunciato un accordo che unirà l’esperienza maturata nel calcio con la portata internazionale del network legato a sport, musica e intrattenimento.

L’obiettivo è ampliare ulteriormente il raggio d’azione delle due realtà, creando un ponte sempre più diretto tra Brasile, Europa e gli altri principali mercati internazionali. Una collaborazione pensata per accompagnare la crescita e la carriera dei calciatori dentro e fuori dal campo.

“Due eredità, una sola visione”, è il messaggio scelto per presentare l’intesa. Per Roc Nation Sports Brazil e Branchini Associati si apre così un nuovo capitolo, con l’ambizione di mettere insieme competenze, relazioni e opportunità su scala globale.