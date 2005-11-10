Perinetti a sostegno della ricerca sull'anoressia: nasce la borsa di studio "Emanuela Perinetti"

Era il 29 novembre 2023, e una grave forma di anoressia uccideva Emanuela Perinetti, figlia del dirigente Giorgio Perinetti (ora Ds dell'Athletic Palermo); un lutto che il direttore ha poi raccontato anche in un libro per aiutare le tante persone che soffrono di disturbi alimentari e le loro famiglie, ma un lutto che va ancora oltre, nella ricerca. Nasce infatti la borsa di studio "Emanuela Perinetti", che vuole trasformare il ricordo della ragazza in un impegno concreto a favore della ricerca sull’anoressia nervosa.

L’obiettivo è quello raccogliere 30.000 euro, la somma necessaria per avviare il progetto, che - tramite l'associazione di ricerca e prevenzione AIDAP - consentirà a ricercatore o a una ricercatrice di dedicarsi allo sviluppo del progetto “Migliorare gli esiti dell’anoressia nervosa attraverso il trattamento della bassa autostima nucleare: uno studio randomizzato controllato”, alla raccolta e all’analisi dei dati e alla diffusione dei risultati alla comunità scientifica; maggiori dettagli sono spiegati direttamente sul sito della prima citata associazione.