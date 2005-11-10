Pazza idea Guardiola per gli Stati Uniti. Sarebbe la prima scelta per il dopo Pochettino

La Federcalcio statunitense (US Soccer) starebbe pensando a un grande nome per sostituire quel Mauricio Pochettino che potrebbe salutare dopo le due sfide di CONCACAF Nations League contro Haiti, valide per i quarti di finale, per approdare al Manchester United che lo ha scelto come sostituto di Carrick.

Idea Guardiola per gli Stati Uniti d’America

Secondo quanto riferito da The Athletic, che cita fonti vicine alla US Soccer, il nome in cima alla lista della dirigenza sarebbe quello di Pep Guardiola, svincolato dopo l’addio al Manchester City in estate e che al momento non sembra però intenzionato a ripartire da una panchina tanto da aver rifiutato la proposta dell’Italia che ha poi virato sul ritorno di Roberto Mancini in panchina. Il catalano piace per le sue qualità di allenatore e l’esperienza internazionale accumulata allenando in tre nazioni diverse (Spagna, Germania e Inghilterra).

Ritorno di fiamma per Guardiola

Non è la prima volta che gli Stati Uniti pensano a Guardiola come allenatore. Già in passato infatti, dopo aver lasciato il Barcellona, il tecnico spagnolo aveva avuto contatti con la US Soccer nel corso del suo anno sabbatico a New York. Ma non solo altri contatti infatti ci sarebbero stati dopo il Mondiale del 2022 quando vennero contattati sia Guardiola sia Jurgen Klopp, ora ct della Germania, prima che la scelta ricadesse su Pochettino.