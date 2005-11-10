Bayern Monaco, il rinnovo di Olise è in salita: il francese chiede una clausola d'uscita

Le prestazioni con il Bayern Monaco e con la Francia hanno ulteriormente rafforzato la posizione di Michael Olise, ma il suo futuro in Baviera comincia a diventare un tema delicato. Secondo quanto riferito da Sport Bild, non sono ancora iniziate vere trattative per il rinnovo e il francese non avrebbe finora manifestato chiaramente la volontà di proseguire a lungo la propria esperienza a Monaco. Il Bayern vuole evitare qualsiasi rischio e sarebbe pronto a mettere sul tavolo un nuovo contratto fino al 2032, accompagnato da uno stipendio che porterebbe l'esterno tra i calciatori più pagati della rosa.

Olise chiede una clausola rescissoria nel nuovo contratto

Il principale nodo della futura trattativa riguarderebbe però una richiesta precisa di Olise: l'inserimento di una clausola rescissoria. Una condizione che il giocatore aveva già avuto ai tempi del Crystal Palace e sulla quale il Bayern dovrà prendere una decisione, considerando che anche elementi importanti della rosa come Harry Kane e Jamal Musiala beneficiano di clausole di questo tipo. La società bavarese è consapevole che concederla potrebbe rendere più semplice un eventuale addio del francese negli anni successivi.

Il Bayern aspetta una decisione entro la prossima estate

Le parti si preparano dunque a una trattativa che in Germania viene descritta come "molto, molto difficile". Il direttore sportivo Max Eberl avrebbe inoltre fissato una sorta di ultimatum non vincolante, chiedendo a Olise di chiarire le proprie intenzioni entro la prossima estate. Non c'è ancora una rottura tra il giocatore e il Bayern, che considera il francese un elemento essenziale del proprio progetto, ma il tempo potrebbe aumentare ulteriormente il potere contrattuale dell'esterno. Le sue prestazioni continuano infatti ad attirare attenzione e la dirigenza vuole arrivare quanto prima a un'intesa capace di garantirne la permanenza a lungo termine.