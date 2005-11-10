Ci sono crepe nello spogliatoio della Francia? L'Equipe svela: Olise non apprezza Cherki

Manca solo una partita alla fine della lunga pausa per le nazionali. Lunedì sera alle 20:45 la Francia affronterà nuovamente il Belgio, già battuto 1-0 la scorsa settimana, con l’obiettivo di chiudere il ritiro nel migliore dei modi. Zinedine Zidane vuole valutare tutti i suoi giocatori e capire chi potrà avere un ruolo centrale nel nuovo corso. Tra le certezze c’è Michael Olise, protagonista anche in questa sosta e sempre più candidato a essere uno dei punti di riferimento della Francia del futuro.

Olise e il caso Cherki

Diverso il discorso per Rayan Cherki, che non sembra aver sfruttato completamente le opportunità concesse dal nuovo commissario tecnico, anche a causa di un impiego più arretrato rispetto alle sue abitudini. Proprio il rapporto tra i due talenti è finito sotto la lente d’ingrandimento di L’Equipe. Olise, descritto come un giocatore tranquillo ma capace di assumersi responsabilità in campo, sarebbe rimasto perplesso da alcuni atteggiamenti del compagno, soprattutto durante gli allenamenti.

L'Equipe scrive: "Olise non sempre comprende Cherki"

Secondo il quotidiano francese, il giocatore del Bayern Monaco avrebbe una concezione molto precisa del gioco e non apprezzerebbe chi si muove in maniera diversa dalle sue aspettative. "Perché se c'è un ambito in cui non scende a compromessi, è in campo. Olise ha una visione molto precisa di ciò che il gioco richiede. E non gli piace chi gli si mette di traverso", ha scritto il quotidiano francese. Una situazione che potrebbe interessare da vicino Zidane, chiamato a costruire la nuova Francia e intenzionato a puntare su entrambi i giocatori nel suo progetto.