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Marsiglia, McCourt annuncia rivoluzione: nuovo presidente e investitori in arrivo

Marsiglia, McCourt annuncia rivoluzione: nuovo presidente e investitori in arrivoTUTTO mercato WEB
ieri alle 23:26Calcio estero
Alessandra Stefanelli

Il clima resta delicato in casa Olympique de Marseille, ma il proprietario Frank McCourt prova a guardare avanti dopo mesi complicati. In un’intervista al Journal du Dimanche, il numero uno del club ha fatto il punto sulla situazione societaria, confermando diversi cambiamenti in arrivo.

Tra le novità principali, l’addio ormai definito di Pablo Longoria, che lascerà al termine della stagione dopo un periodo segnato da tensioni interne e risultati altalenanti. In precedenza erano già emersi anche il passo indietro dell’allenatore Roberto De Zerbi e la situazione legata a Medhi Benatia, inizialmente dimissionario e poi trattenuto.

McCourt ha annunciato l’avvio del processo per individuare un nuovo presidente: “Cerchiamo una figura che conosca bene la Francia e Marsiglia, capace di comprendere la cultura del club e con grande esperienza manageriale”. Un profilo chiaro, mentre la proprietà si affida anche a società di selezione per trovare il candidato ideale.

Non solo dirigenza: il proprietario americano ha ribadito la volontà di trovare nuovi investitori. “Per raggiungere il livello più alto serviranno ulteriori risorse. Vogliamo un partner strategico”, ha spiegato.

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