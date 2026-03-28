Scozia ko in amichevole, McKenna: "Avevamo delle idee, messe in pratica non bene"

Scott McKenna, difensore della Scozia, ha parlato ai microfoni di BBC Scotland dopo l'amichevole persa contro il Giappone con il punteggio di 1-0: "Avevamo delle idee su cui abbiamo lavorato durante la settimana, ma forse non le abbiamo messe in pratica al meglio con la palla tra i piedi.

Il Giappone ha una squadra molto veloce che riesce a ripartire in contropiede fin da subito. Abbiamo avuto un paio di occasioni che forse avremmo potuto sfruttare, ma non ci siamo riusciti. Alla fine abbiamo concesso troppe occasioni e loro hanno segnato un gol verso la fine.

Giochiamo in casa e ci siamo qualificati per un Mondiale. Questa squadra è arrivata così lontano che ci aspettiamo di vincere queste partite in casa. Il Giappone ha ottenuto ottimi risultati nelle competizioni e noi vogliamo fare lo stesso in futuro".