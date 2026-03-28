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Il Brasile fa tremare la Liga: dopo Raphinha, possibile infortunio anche per Vinicius

Il Brasile fa tremare la Liga: dopo Raphinha, possibile infortunio anche per ViniciusTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 21:11Calcio estero
Paolo Lora Lamia

L'amichevole tra Brasile e Francia, vinta dai transalpini per 1-2, ha lasciato strascichi preoccupanti in casa verdeoro a livello di infortuni. Oltre a Raphinha, anche Vinicius potrebbe tornare da queste due settimane vissute in Nazionale non in condizioni ottimali.

Stando a quanto riporta Globo Esporte, nella giornata di oggi l'attaccante del Real Madrid non era presente tra i giocatori che si sono allenati agli ordini di Carlo Ancelotti per preparare l'imminente amichevole con la Croazia. Subito dopo la partita con la Francia, Vinicius ha iniziato ad avvertire un dolore alla coscia e ha preferito fermarsi, per evitare complicazioni.

In attesa del referto medico per confermare la causa del problema, il giocatore si è allenato in palestra e ha ricevuto le cure necessarie. Nel frattempo, in casa Real osservano con ansia lo sviluppo della situazione: al rientro dopo la pausa per le Nazionali, i Blancos dovranno affrontare prima il Maiorca in campionato e poi il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Impegni non da poco, per i quali sarebbe importante la presenza dell'asso brasiliano.

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