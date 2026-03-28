Liverpool, Gerrard in campo con le Legends: "Il cervello è lo stesso, il corpo è indietro"

Steven Gerrard di nuovo in campo con il Liverpool, anche se si stratta delle Legends e per una partita amichevole contro il Borussia Dortmund. A fine partita, ai cabali ufficiali del club, l'eterno numero 8 rosso ha parlato così: "Siamo ovviamente qui per una grande causa. Oggi è stata una giornata in famiglia per tutti noi ed è un vero piacere essere qui".

Sulla sensazione di tornare sul rettangolo verde: "Il cervello funziona ancora alla stessa velocità, è solo che il corpo è indietro di due o tre secondi! Quindi, ci sono stati alcuni momenti frustranti. Ma oggi è stato bello abbinare un po' di qualità. Meritato Man of the Match a Thiago Alcantara. Purtroppo non siamo riusciti a vincere la partita per i tifosi, ma è stata comunque un' esperienza fantastica".

In chiusura: "È un fermento fantastico. L'ultima volta che ho giocato a calcio e ho visto questi ragazzi è stato un anno fa. È troppo lungo ma ognuno è impegnato a fare le proprie cose. Quando arriva l'invito a partecipare, non vedete l'ora di riunirvi. Siamo una grande famiglia. Il club è fantastico con quello che fa per gli ex giocatori. Il sostegno che abbiamo ricevuto oggi è di 60.000: dai, nessun altro club al mondo lo fa, 60.000 per le partite di esibizione. La cosa più importante per me è dove vanno i soldi, destinati a cause fantastiche, ad aiutare molte persone bisognose. E questo è il motivo per cui siamo tutti qui oggi".