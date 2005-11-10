La pesante sconfitta per 3-0 contro il Togo nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027 ha fatto precipitare la situazione di Brahim Hemdani sulla panchina dell'Algeria. I Fennec sono stati dominati a Lomé, senza riuscire a effettuare un tiro nello specchio fino agli ultimi minuti, e il futuro del commissario tecnico appare ora sempre più incerto. Nonostante il primo posto nel girone sia ancora salvo, il clima attorno alla nazionale è diventato pesantissimo e la federazione sta riflettendo su un possibile cambio di guida tecnica.

Prestazioni deludenti e scelte contestate

Arrivato lo scorso settembre dopo l'addio di Vladimir Petkovic, Hemdani ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, ma il rendimento della squadra continua a convincere poco. I media algerini mettono in discussione sia l'identità tattica sia alcune decisioni, come l'esclusione di Baghdad Bounedjah e Houssem Aouar, oltre alla gestione del caso Rayan Ait-Nouri, allontanato dal ritiro dopo un diverbio con lo staff e mai più convocato.

Secondo diversi osservatori, il progetto tecnico non ha ancora mostrato una direzione chiara e la pesante battuta d'arresto contro il Togo avrebbe definitivamente incrinato la fiducia della federazione.

Federazione pronta alla svolta

In Algeria cresce la convinzione che l'esperimento Hemdani possa chiudersi già nei prossimi giorni. La federazione avrebbe infatti circa quattro mesi per individuare un nuovo commissario tecnico prima dei prossimi impegni di qualificazione, decisivi per conquistare un posto alla Coppa d'Africa 2027. Pur restando in testa al gruppo con un punto di vantaggio sul Togo, due sullo Zambia e quattro sul Burundi, i Fennec non possono permettersi altri passi falsi. Le prossime sfide contro Zambia e Burundi saranno decisive e la dirigenza vuole evitare di affrontarle in un clima di incertezza, valutando seriamente un cambio in panchina per rilanciare una nazionale ricca di giovani talenti ma ancora alla ricerca di una vera identità.