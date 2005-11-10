È iniziata con un clamoroso imprevisto l'avventura di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United. La prima seduta di allenamento del nuovo tecnico argentino, svolta oggi a porte chiuse, è infatti finita online pochi minuti dopo il termine a causa di un drone che ha sorvolato il centro sportivo senza il consenso del club.

Dodici minuti della seduta pubblicati sul web

Secondo quanto riportato dai media inglesi, una persona ha utilizzato un drone per riprendere dall'alto l'allenamento dei Red Devils, caricando successivamente su YouTube circa dodici minuti delle immagini. Una diffusione inattesa per il Manchester United, che aveva organizzato la seduta lontano da occhi indiscreti in vista del delicato esordio del nuovo allenatore.

Subito il Liverpool all'esordio

L'ex commissario tecnico degli Stati Uniti ha iniziato a lavorare con la squadra ieri, pochi giorni dopo l'accordo raggiunto con il Manchester United per sostituire Michael Carrick. Il tecnico argentino ha pochissimo tempo per incidere, visto che domenica i Red Devils saranno attesi dalla difficile trasferta di Anfield contro il Liverpool, una delle rivali storiche. Una sfida subito decisiva per provare a rilanciare una squadra che occupa il 18° posto in Premier League e che punta a invertire rapidamente la rotta sotto la nuova gestione tecnica.