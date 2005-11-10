Il Leicester ha deciso di interrompere con effetto immediato la partnership con BC.Game, sponsor principale della squadra il cui marchio compariva sul fronte delle maglie. Una scelta arrivata dopo le forti proteste dei tifosi, scoppiate in seguito alla decisione della società di scommesse di nominare l'attrice hard Eva Elfie come propria ambasciatrice.

La protesta dei tifosi cambia tutto

L'annuncio della collaborazione tra BC.Game ed Eva Elfie ha scatenato una dura reazione tra i sostenitori delle Foxes. Molti hanno contestato l'accostamento tra una piattaforma di scommesse e una protagonista dell'industria per adulti, ritenendolo incompatibile con i valori e l'immagine del club. La pressione della tifoseria ha così convinto la dirigenza del Leicester a porre fine a un rapporto commerciale iniziato nel 2024, nonostante il contratto fosse ancora in essere.

Accordo risolto e rimborso delle maglie

In una nota ufficiale, il Leicester ha spiegato che la separazione è avvenuta di comune accordo dopo un confronto tra le parti, che hanno riconosciuto di avere priorità commerciali differenti per il futuro. Il club ha inoltre annunciato una misura straordinaria per i propri sostenitori: chi ha acquistato una maglia ufficiale con il logo BC.Game negli ultimi 28 giorni potrà ottenere il rimborso completo oppure sostituirla, anche se già utilizzata o personalizzata. Un'eccezione alla normale politica sui resi, introdotta proprio per gestire le conseguenze della vicenda che ha fatto parecchio discutere.