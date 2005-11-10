Una delle storie più curiose della settimana arriva dall’Inghilterra e ha come protagonista un tifoso dell'Everton di 37 anni. Da allenatore virtuale su Football Manager a protagonista di una vera conferenza stampa nel centro sportivo del club del suo cuore, il passo è stato brevissimo.

La moglie lo prende in giro, il video diventa virale

Tutto è nato quando il tifoso, padre di due figli, ha deciso di registrare un video mentre interpretava il ruolo di tecnico dell’Everton nel celebre videogioco manageriale. Seduto nella sua stanza, simulava una conferenza stampa e scherzava rispondendo alle domande dei giornalisti come se fosse alla guida della squadra. La scena è stata interrotta dalla moglie, che lo ha rimproverato davanti alla telecamera: "Sei seduto nella tua stanza come un uomo di 37 anni che gioca a Football Manager e fa finta di avere una squadra. Comportati da adulto, hai due figli". Una battuta diventata rapidamente virale sui social.

Il sogno diventa realtà con Tarkowski

Il video ha attirato l’attenzione dell’Everton, che ha deciso di invitare il tifoso nella propria struttura ufficiale per regalargli una conferenza stampa vera. Davanti ai microfoni e con lo stemma del club alle spalle, il nuovo "mister" ha ricevuto una sorpresa speciale: l’ingresso di James Tarkowski. Il difensore lo ha salutato sorridendo con un "Buongiorno, mister", poi si è seduto accanto a lui per una chiacchierata.