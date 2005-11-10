Walid Regragui è vicino a rimettersi in gioco dopo la conclusione della sua esperienza sulla panchina del Marocco. L'allenatore marocchino, rimasto senza incarico negli ultimi mesi, sarebbe infatti ormai a un passo dal diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale del Qatar.

Scelta dopo mesi di attesa

Nelle scorse settimane il nome del 51enne era stato accostato anche al Lens, ma l'ipotesi di un ritorno in panchina in Ligue 1 è sfumata. Secondo quanto filtra dalla Francia, i contatti con la federazione qatariota vanno avanti da diversi mesi e sarebbero ormai nelle battute finali. Regragui aveva ricevuto anche altre manifestazioni d'interesse da parte di diverse nazionali, ma aveva preferito aspettare nella speranza di trovare un progetto di club. Il Qatar rappresentava però l'unica eccezione che avrebbe potuto convincerlo a tornare subito alla guida di una selezione.

Ritorno in un ambiente già conosciuto

Per il tecnico si tratterebbe di un ritorno in un Paese che conosce molto bene. Prima dell'esperienza con il Marocco, infatti, aveva allenato con successo l'Al-Duhail, lasciando un ottimo ricordo nel calcio qatariota. Anche la conoscenza dell'ambiente e della struttura della nazionale, costruita attorno a diversi giocatori naturalizzati, ha avuto un peso importante nella scelta. Salvo sorprese dell'ultima ora, Regragui dovrebbe quindi essere annunciato a breve come nuovo commissario tecnico del Qatar, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera internazionale.