Il talento non ha età. Thymeo Hanyurwimana Ferreira Cruz ha appena 14 anni, ma è già al centro di una sfida tra Rennes e alcuni grandi club europei. Il giovane centrocampista offensivo franco-portoghese è infatti in trattativa con la società bretone per firmare il suo primo contratto professionistico, un accordo che potrebbe renderlo uno dei più giovani giocatori professionisti in Francia.

Rennes accelera per blindarlo

Nato il 5 aprile 2012, Thyméo avrebbe dovuto giocare con l’Under 15, ma il suo percorso è stato rapidamente accelerato. Il Rennes lo ha infatti promosso per due volte e il ragazzo si allena già con l’Under 19, oltre a essere impiegato con l’Under 17 Nazionale. Il club francese vuole evitare qualsiasi rischio di perderlo e ha già mosso passi importanti. Nell’ottobre 2025 il giocatore ha firmato un contratto da aspirante, che entrerà in vigore il primo luglio 2027 al termine degli studi. La strategia permetterà poi al Rennes di proporgli un contratto professionistico con decorrenza dal 2 luglio 2027.

Adidas e il Barcellona sulle sue tracce

La fretta del Rennes nasce soprattutto dalla concorrenza internazionale. In Spagna diversi club hanno mostrato interesse per il giovane talento, anche perché il padre di Thyméo ha trovato lavoro in Catalogna, rendendo possibile un trasferimento. Tra le società interessate ci sarebbe ovviamente il Barcellona, nonostante il giocatore e la sua famiglia abbiano finora dato priorità al progetto del Rennes. Un dettaglio curioso lega inoltre il giovane franco-portoghese ai blaugrana e riguarda Lionel Messi: entrambi hanno firmato un contratto importante con Adidas già in giovane età.