Mauricio Pochettino ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura sulla panchina del Manchester United. Dopo l'esonero di Michael Carrick, il tecnico argentino è stato scelto dai Red Devils con un contratto di due anni e mezzo e si prepara subito alla sfida più attesa: la trasferta di Anfield contro il Liverpool, con pochissimo tempo a disposizione per lavorare con la squadra.

"Una responsabilità enorme, ma anche energia"

L'ex allenatore di Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea ha raccontato le sue prime sensazioni da manager dello United, definendo l'incarico un'opportunità impossibile da rifiutare. "È un privilegio essere l'allenatore del Manchester United. Non possiamo perdere tempo: dobbiamo prepararci per competere al meglio contro il Liverpool", ha spiegato.

Pochettino ha ammesso che guidare il club inglese rappresenta una sfida enorme, ma proprio il peso della responsabilità gli dà ulteriore motivazione: "Quando arriva questa possibilità non puoi dire di no. È una grande responsabilità, ma allo stesso tempo è energia, entusiasmo e voglia di dare il massimo".

Dal 1999 l'ammirazione per Ferguson

Il rapporto speciale tra Pochettino e lo United nasce da lontano. L'argentino ha ricordato la finale di Champions League del 1999 contro il Bayern Monaco, vissuta da tifoso insieme all'amico Toni Jimenez. Quel ribaltone storico lo avvicinò ancora di più ai Red Devils e soprattutto a Sir Alex Ferguson, che considera "il miglior allenatore nella storia del calcio". Dopo gli anni da difensore con Espanyol, PSG e Bordeaux e una carriera da tecnico iniziata nel 2009, Pochettino arriva ora a Old Trafford con il compito di rilanciare un club in cerca disperata di identità. La prima risposta arriverà subito, nella sfida contro il Liverpool.