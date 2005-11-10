Marco Amelia ha concluso l’esperienza sulla panchina dell’Hamrun Spartans. L’ex portiere, intervenuto ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com, è tornato sulla separazione dal club maltese, ufficializzata nelle scorse ore, con il quale in quattro mesi di lavoro aveva raggiunto la zona Top 6 del campionato. Amelia ha ripercorso il cammino della squadra, con dieci risultati utili consecutivi e la vittoria nel derby contro il Valletta, e ha spiegato le ragioni dell’addio, legate a una diversa visione del progetto tra lui, il management e il club.

"La situazione è stata condivisa da entrambe le parti - racconta -. Stavamo disputando un ottimo campionato ed eravamo riusciti a entrare nella Top 6, considerando anche la particolare formula del torneo maltese. Tuttavia, a volte emergono situazioni sulle quali non si riesce a trovare un punto d'incontro. Nel confronto con il management abbiamo quindi preferito intraprendere strade diverse, anche per preservare i rapporti. Abbiamo individuato una soluzione che consentisse di interrompere il rapporto senza compromettere quanto costruito e che mi permettesse di essere libero di valutare altre opportunità. La squadra, al netto delle due sconfitte iniziali, aveva comunque inanellato dieci risultati utili consecutivi. Probabilmente eravamo anche la squadra più in forma del campionato. Le prime due sconfitte erano arrivate in maniera piuttosto anomala, perché avevamo creato tantissime occasioni da gol senza riuscire a concretizzarle. Successivamente abbiamo costruito una serie di risultati molto importante, culminata anche con la vittoria nel derby contro il Valletta, che occupava il primo posto in classifica. Un successo particolarmente significativo per i tifosi, che vivono quella partita con un coinvolgimento speciale.

Le ragioni della separazione, però, riguardavano altre situazioni e una diversa visione del progetto tra me, il management e il club. Sono arrivato in un momento complicato, dopo che erano già stati cambiati due allenatori, in un ambiente caratterizzato da pessimismo e poca ambizione. Abbiamo riportato lavoro, positività e ambizione, riuscendo a riportare la squadra nella Top 6, dove oggi continua a giocarsi le proprie possibilità. È il risultato del percorso che abbiamo costruito in questi quattro mesi".