Jamie Carragher, ex colonna del Liverpool ed oggi opinionista di Sky Sport in Inghilterra, ha analizzato l'ultima partita del Manchester United, pareggiata 2-2 contro lo Sporting, evidenziando sia gli episodi arbitrali sfavorevoli con due reti annullate in modo controverso sia l'incapacità della squadra di gestire le difficoltà senza perdere il controllo della gara.

Una situazione che secondo l'ex difensore creerà forte frustrazione al nuovo tecnico Mauricio Pochettino, ma che renderà molto interessante il documentario dietro le quinte girato in questa stagione.

Riguardo agli errori individuali e alla gestione del match, Carragher ha dichiarato: "Perché continuano a darsi la zappa sui piedi? Come allenatore, cosa può davvero fare Pochettino per gli errori del portiere o per Tielemans che fa uno stupido intervento nel finale?", ha fatto notare.

Proseguendo nella sua analisi sulla reazione del tecnico argentino e sugli episodi chiave dell'incontro, ha aggiunto: "Sarà davvero frustrato perché avrebbe potuto essere un risultato molto importante per loro stasera sul 2-1, e sono stati sfortunati sul gol del 3-2 annullato. Sentirà di essere stato derubato dall'arbitro e dirà che avrebbero dovuto vincere la partita".

Carragher ironico sul documentario del Manchester United

Infine, soffermandosi sull'andamento imprevedibile delle gare dei Red Devils e sulle riprese televisive in corso, Carragher ha concluso: "Sono episodi isolati, mentre sembra che ogni partita sia folle. Non c'è mai una gara normale in cui vinci 1-0 o pareggi 1-1 senza che succeda nulla. Accade sempre qualcosa per cui ti viene quasi da ridere, oppure ti metti le mani nei capelli se sei un tifoso del Manchester United. C'è sempre qualche follia. Voglio dire, il documentario sarà incredibile, no?".