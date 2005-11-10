Jesus Owono resta lontano dal campo e non ha ancora deciso cosa fare del proprio futuro. A distanza di giorni dal tragico scontro di gioco costato la vita all’attaccante del Tenerife Jesus de Miguel, il portiere dell’Andorra non si allena e trascorre il tempo accanto ai familiari, senza una data precisa per il possibile rientro. A fare il punto sulla situazione è stato l’allenatore Carles Manso, che ha ribadito la totale vicinanza del club al giocatore.

Il sostegno dell’Andorra

Il tecnico ha spiegato che la società sta seguendo Owono passo dopo passo: “Stiamo cercando di incoraggiarlo e aiutarlo a vedere la luce, perché è una situazione molto delicata e complicata. Siamo in contatto costante con lui, ma non ci ha ancora comunicato cosa vuole fare. In questo momento credo che debba stare con la famiglia e le persone più vicine”. La dirigenza ha messo a disposizione del portiere ogni tipo di aiuto, compresa l’assistenza psicologica, con l’obiettivo dichiarato da Manso di evitare che “diventi una seconda vittima di quanto accaduto”.

La squalifica e le parole su Piqué

Il fatto risale al 2 novembre, durante la sfida con il Tenerife. Per quell’intervento Owono è stato squalificato per 12 giornate dal Comitato disciplinare della Federcalcio spagnola, il massimo previsto dal regolamento. Sulla sanzione Manso si è detto solo in parte allineato alle recenti dichiarazioni del presidente dell’Andorra Gerard Piqué, definendo l’episodio “una giocata fortuita durante lo svolgimento della partita, che ha avuto il peggior epilogo possibile”. L’allenatore ha mostrato anche comprensione per il dolore dei tesserati del Tenerife, pur difendendo la buona fede del proprio portiere.