Nuovo capitolo dello scontro tra UEFA e FIFA sulla gestione del progetto, ormai naufragato, FIFA Forward Enterprise (FFE), che prevedeva l'ingresso di investitori privati in una società commerciale legata alle competizioni internazionali. Otto membri europei del Consiglio FIFA, tra i quali il presidente UEFA Aleksander Ceferin, hanno inviato una lettera alla segreteria generale della federazione internazionale per contestare la mancata risposta a una serie di richieste di informazioni e documenti. La comunicazione, datata 16 novembre, è firmata anche dai vicepresidenti Sándor Csányi e Debbie Hewitt e dai consiglieri Dejan Savićević, George Koumas, Răzvan Burleanu, Bernd Neuendorf e Pascale Van Damme.

La lettera alla FIFA: “Il presidente deve rispondere al Consiglio”

La vicenda nasce dalle richieste presentate dalla UEFA, per conto degli otto consiglieri, il 19 e il 23 ottobre. Secondo i firmatari, lo stesso Gianni Infantino aveva invitato i membri del Consiglio a formulare le proprie domande per iscritto. La risposta della FIFA, arrivata il 2 novembre, non avrebbe però fornito alcun chiarimento nel merito, limitandosi a offrire la possibilità di consultare a Zurigo alcuni documenti relativi al progetto FFE, peraltro senza specificare quali e a quali condizioni. Una disponibilità ritenuta insufficiente, anche perché le richieste riguardavano ulteriori questioni. Gli otto ricordano di avere diritti e doveri previsti dalle norme FIFA e dalla legislazione svizzera, che comprendono la possibilità di accedere alle informazioni necessarie per svolgere le proprie funzioni. Il passaggio più significativo arriva nella seconda pagina: “In definitiva, la questione è se il presidente e l'amministrazione della FIFA riconoscano la propria responsabilità nei confronti del Consiglio FIFA”.

Il confronto potrebbe avere anche conseguenze giudiziarie. Nella lettera viene infatti precisato che l'eventuale consultazione dei documenti non comporterà alcuna rinuncia al diritto di ottenerne la produzione attraverso altre iniziative, compresi procedimenti pendenti o futuri negli Stati Uniti. Non viene annunciata una nuova azione legale, ma resta espressamente aperta questa possibilità. La comunicazione è stata inoltre trasmessa per conoscenza a tutti i membri del Consiglio FIFA. Il confronto sulla trasparenza e sui poteri dell'organo di governo si inserisce così in una fase particolarmente delicata per la federazione internazionale, in vista delle elezioni presidenziali del 2027.