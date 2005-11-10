Hajime Moriyasu non è più il commissario tecnico del Giappone. Dopo otto anni alla guida della Nazionale, l'allenatore ha rassegnato le dimissioni al termine dell'amichevole persa per 2-1 contro il Paraguay, mettendo fine alla propria esperienza sulla panchina dei Samurai Blue. La decisione è stata comunicata dalla stessa federazione giapponese, mentre il tecnico ha affidato a un messaggio di saluto le proprie riflessioni sul percorso compiuto e sulle prospettive future del movimento calcistico nipponico.

Nel suo commiato, Moriyasu ha voluto innanzitutto sottolineare i progressi compiuti dalla squadra nel corso degli ultimi anni, auspicando che il lavoro svolto abbia contribuito a rafforzare la consapevolezza delle qualità del calcio giapponese: "Spero che non solo i giocatori e lo staff, ma anche l'intera famiglia del calcio, compresi i nostri tifosi, il popolo giapponese e quello di tutta l'Asia, abbiano capito che il Giappone può competere con i migliori al mondo".

Un messaggio che guarda soprattutto al futuro e all'ambizione di raggiungere traguardi ancora più importanti. Il CT ha infatti espresso un auspicio molto chiaro per la Nazionale che verrà: "Spero di vedere un giorno il Giappone superare le barriere che non siamo ancora riusciti ad abbattere ai Mondiali, arrivare in finale e, infine, diventare campioni del mondo".

L'allenatore ha poi voluto riconoscere il contributo di calciatori e componenti dello staff nel percorso di crescita della selezione nipponica, evidenziando come i risultati ottenuti non siano stati frutto di singole prestazioni, ma il prodotto di un lavoro portato avanti nel tempo: "Quei risultati sono stati la testimonianza degli enormi sforzi dei giocatori e dello staff, ma ho sempre sentito che quelle vittorie fossero anche il culmine di anni di lavoro e progressi".

Infine, un pensiero alla sconfitta contro il Paraguay, ultimo capitolo della sua esperienza sulla panchina giapponese. Una delusione che, secondo Moriyasu, dovrà trasformarsi in uno stimolo per il gruppo: "Anche se il nostro percorso insieme come squadra è giunto al termine, i giocatori e la nazionale hanno ancora margini di crescita. Voglio che utilizzino questa delusione come motivazione per migliorare".