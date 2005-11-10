Altro rinnovo in casa Real Madrid: il francese Tchouameni blindato fino al 2032Ufficiale
Tommaso Maschio
Dopo Arda Guler il Real Madrid ha annunciato un altro importante rinnovo. Si tratta di quello del centrocampista francese Aurelien Tchouameni che si è legato al club spagnolo per altre sei stagioni.
Il comunicato del Real Madrid su Tchouameni
Real Madrid C. F. e Aurélien Tchouameni hanno trovato l'accordo per prorogare il contratto del giocatore che rimarrà legato al club fino al 30 giugno 2032.
Aurélien Tchouameni è entrato a far parte del Real Madrid nel 2022. Nelle sue cinque stagioni indossando la nostra maglia, ha giocato 205 partite e ha vinto 8 titoli: 1 Champions League, 2 Mondiali per club, 2 Supercoppe UEFA, 1 Liga, 1 Copa del Rey e 1 Supercoppa di Spagna.
È un internazionale con la Francia, avendo giocato 50 partite per la nazionale finora e ha vinto 1 Nations League nel 2021.