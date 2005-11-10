Dopo Arda Guler il Real Madrid ha annunciato un altro importante rinnovo. Si tratta di quello del centrocampista francese Aurelien Tchouameni che si è legato al club spagnolo per altre sei stagioni.

Il comunicato del Real Madrid su Tchouameni

Real Madrid C. F. e Aurélien Tchouameni hanno trovato l'accordo per prorogare il contratto del giocatore che rimarrà legato al club fino al 30 giugno 2032.

Aurélien Tchouameni è entrato a far parte del Real Madrid nel 2022. Nelle sue cinque stagioni indossando la nostra maglia, ha giocato 205 partite e ha vinto 8 titoli: 1 Champions League, 2 Mondiali per club, 2 Supercoppe UEFA, 1 Liga, 1 Copa del Rey e 1 Supercoppa di Spagna.

È un internazionale con la Francia, avendo giocato 50 partite per la nazionale finora e ha vinto 1 Nations League nel 2021.