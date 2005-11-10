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Puyol sbarca in Andorra. È nell'organigramma dirigenziale dell'Inter EscaldesUfficiale
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Claudia Marrone
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19.11.2026 14:19Calcio estero
L'ex calciatore inizia un nuovo percorso dirigenziale, con la società di Escaldes-Engordany che ha da poco dato l'annuncio
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Un nuovo capitolo lavorativo quello che si è aperto poco fa per l'ex difensore Carles Puyol, che sbarca in Andorra: ha infatti sposato il progetto dell'Inter Escaldes, club con sede nella città di Escaldes-Engordany e militante nella massima serie dei campionati andorrani (Primera Divisió).
Questa la nota della società:
"Carles Puyol si unisce come Direttore delle Relazioni e del Calcio Internazionale della nostra organizzazione.
La suo arrivo rappresenta un nuovo passo nella crescita istituzionale del club".
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