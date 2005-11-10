La CONMEBOL conferma il proprio sostegno a Gianni Infantino. In vista delle elezioni per la presidenza della FIFA, in programma il 18 marzo 2027 a Rabat, la Confederazione sudamericana ha ribadito la propria fiducia nell'attuale numero uno del calcio mondiale attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata sul proprio sito. Una conferma importante per il dirigente svizzero, che punta a ottenere il quarto mandato consecutivo dopo essere stato rieletto senza opposizione nel 2019 e nel 2023. Il pronunciamento assume particolare rilevanza anche alla luce delle tensioni degli ultimi mesi, alimentate dal progetto FIFA Forward Enterprise e dalle conseguenti polemiche sulla gestione commerciale delle competizioni. Sul fronte sudamericano, tuttavia, è opportuno distinguere la posizione della Confederazione da quella della Federcalcio brasiliana, che aveva manifestato alcune riserve sulle iniziative del presidente FIFA.

La CONMEBOL conferma la fiducia in Infantino

La posizione della Confederazione guidata da Alejandro Domínguez non rappresenta una novità assoluta. Già nell'aprile 2026, infatti, il Consiglio della CONMEBOL aveva espresso all'unanimità il proprio sostegno alla gestione di Infantino e a un'eventuale ricandidatura per il periodo 2027-2031.

Un orientamento che l'organismo sudamericano ha ora ribadito, confermando la propria vicinanza al presidente FIFA proprio nel momento in cui la corsa elettorale entra nella fase decisiva. La CONMEBOL riunisce dieci federazioni nazionali, tra cui quella brasiliana, e rappresenta uno dei principali bacini di sostegno per l'attuale dirigenza della FIFA.

Il quadro internazionale, intanto, è cambiato rispetto alle precedenti elezioni. Infantino, alla guida dell'organismo dal 2016, questa volta dovrà confrontarsi con una competizione elettorale. Tra gli sfidanti figurano Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese e sostenuto dall'UEFA, e Kozo Tashima, presidente onorario della Federcalcio giapponese. Le candidature sono state trasmesse alla commissione elettorale per le verifiche di ammissibilità.

Il Brasile e le perplessità sul progetto FIFA

All'interno del quadro sudamericano merita un approfondimento la posizione della CBF. Il presidente Samir Xaud, lo scorso agosto, aveva manifestato pubblicamente le proprie perplessità sul progetto FIFA Forward Enterprise, l'iniziativa promossa da Infantino che prevedeva la creazione di una società destinata a gestire le attività commerciali delle principali competizioni FIFA, con l'apertura a investitori privati.

In quell'occasione il numero uno della Federcalcio brasiliana aveva dichiarato di non vedere favorevolmente l'operazione, aggiungendo di essere personalmente contrario alla vendita dei diritti. Xaud aveva inoltre spiegato che la questione sarebbe stata affrontata insieme alla CONMEBOL, nell'ottica di individuare una posizione condivisa a livello sudamericano.

Il progetto aveva generato forti contrasti all'interno del calcio internazionale, soprattutto per le modalità con cui era stato presentato e per le perplessità legate alla trasparenza e al coinvolgimento delle federazioni. Dopo le reazioni negative, Infantino aveva infine deciso di abbandonare l'iniziativa.

La critica della CBF riguardava però la proposta commerciale e non si era tradotta, almeno nelle dichiarazioni pubbliche disponibili fino al 19 novembre, in un'esplicita rottura sul sostegno elettorale al presidente FIFA. Una distinzione importante per non confondere le riserve espresse da Xaud sul progetto FFE con una dichiarazione di opposizione alla ricandidatura dello svizzero.