Lens, tra Sage e Regragui la spunta Digard: è lui il nuovo allenatore dei Sang et Or

Il Lens ha ufficializzato la nomina di Didier Digard come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico francese ha firmato un contratto fino a giugno 2028 e raccoglie l'eredità di Yannick Cahuzac alla guida dei Sang et Or.

La società ha spiegato di aver seguito il consueto processo decisionale, coordinato dal presidente Joseph Oughourlian, valutando diversi candidati (Sage e Regragui su tutti) prima di individuare in Digard il profilo ideale. Il Lens ha sottolineato come la scelta sia maturata attraverso un'attenta analisi interna, al di là delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Fiducia nelle qualità del tecnico

A 40 anni, Digard può contare su un'importante esperienza sia da calciatore, con le maglie di Paris Saint-Germain, Middlesbrough, Nizza e Betis, sia da allenatore. La sua prima esperienza sulla panchina del Nizza gli ha permesso di rilanciare la squadra con un rendimento di 10 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, sfiorando la qualificazione alle coppe europee e raggiungendo i quarti di finale di Conference League. Successivamente ha confermato le proprie qualità centrando due salvezze consecutive in Ligue 1 con il Le Havre, avendo a disposizione uno dei budget più contenuti del campionato e distinguendosi per organizzazione tattica, valorizzazione dei giocatori e gestione del gruppo.

Domani il primo allenamento

Il Lens ha evidenziato di essere stato conquistato dall'approccio di Digard, dalla sua capacità di sviluppare i calciatori e dall'identificazione con i valori del club, basati su umiltà, lavoro, spirito di sacrificio e ambizione. Il nuovo allenatore dirigerà il primo allenamento già nella giornata di domani e avvierà una valutazione dello staff tecnico per decidere eventuali modifiche in vista del prosieguo della stagione.