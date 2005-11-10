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Reijnders nella storia dell'Olanda: 3 gol in 45', l'ultimo a riuscirci fu un certo van Basten

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 23:44Calcio estero
13.11.2026 23:44Calcio estero
Fonti preferite
La nostalgia dei tifosi rossoneri. Nel 1990, l'ex attaccante alla fine segnò cinque reti contro il malcapitato Malta
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Serata da ricordare per Tijjani Reijnders. Nel clamoroso 7-0 rifilato dall'Olanda alla Grecia in Nations League, il centrocampista dell'Al Qadisiya ha realizzato una tripletta nel primo tempo, entrando nella storia della nazionale Oranje. Secondo Opta, infatti, Reijnders è diventato il primo giocatore dell'Olanda a segnare tre gol nella prima frazione di gioco dopo Marco van Basten, autore della stessa impresa contro Malta nel dicembre 1990.

Van Basten, alla fine di quella partita, ne fece cinque, mentre Reijnders si è fermato. Per l'ex Milan e Manchester City si tratta di un'altra conferma della sua crescita a livello internazionale: protagonista nelle ultime stagioni ad alti livelli, ha mostrato ancora una volta qualità negli inserimenti e una notevole capacità realizzativa, caratteristiche che lo hanno trasformato da mezzala di costruzione a giocatore capace di incidere anche negli ultimi metri.

Una statistica speciale soprattutto per i tifosi del Milan, che hanno potuto apprezzarne l'evoluzione e la freddezza prima del trasferimento in Inghilterra. Il nome di Reijnders ora è accostato a quello di una leggenda come Van Basten: un confronto impari per qualità e carriera, ma per una notte si può chiudere un occhio.

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