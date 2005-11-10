Francia, arrivano anche buone notizie per Zidane: Mbappé torna ad allenarsi in gruppo

Arrivano segnali incoraggianti per la Francia in vista della sfida di domenica contro la Turchia in Nations League. All'indomani della sconfitta per 3-1 contro l'Italia, i Bleus si sono allenati a Bordeaux e la notizia più importante riguarda il ritorno in gruppo di Kylian Mbappé. L'attaccante del Real Madrid, assente a San Siro per infortunio, ha preso parte all'intera seduta collettiva.

Allenamento differenziato per chi ha giocato contro l'Italia

La seduta è iniziata con un leggero ritardo a causa di problemi organizzativi (parte del materiale è rimasto a Clairefontaine), ma il gruppo ha lavorato regolarmente per circa mezz'ora. Successivamente, i calciatori maggiormente impiegati nella sfida contro la Nazionale di Roberto Mancini hanno concluso anzitempo l'allenamento rientrando negli spogliatoi.

Sul campo sono invece rimasti i giocatori che avevano disputato pochi minuti o erano rimasti a riposo, tra cui proprio Mbappé, che ha completato senza problemi tutto il programma previsto.

Obiettivo rientro contro la Turchia

La presenza del capitano rappresenta una notizia molto positiva per Zidane, che dopo la sconfitta contro l'Italia aveva espresso la speranza di poter recuperare il suo fuoriclasse per l'ultima gara della finestra internazionale. Se le sensazioni saranno confermate anche nelle prossime ore, Mbappé potrebbe tornare a disposizione per il delicato confronto con la Turchia, decisivo per il cammino della Francia in Nations League.