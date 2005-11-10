I primi passi di Cristiano Ronaldo Jr: sfiora il gol al debutto con il Portogallo Under 17

Una nuova generazione muove i primi passi con la maglia del Portogallo, ma il cognome che attira di più l'attenzione è sempre lo stesso. Cristiano Ronaldo Jr. ha fatto il suo debutto con la Nazionale Under 17 lusitana nella sfida contro Andorra, valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Il giovane attaccante, classe 2010, è entrato in campo al 73' con la maglia numero 18, contribuendo al successo per 4-0.

Il figlio della leggenda portoghese, attualmente nelle giovanili dell'Al-Nassr, ha subito mostrato intraprendenza e ha sfiorato la rete con un colpo di testa nella sua prima apparizione internazionale.

Un debutto atteso

Cristiano Jr., talento della formazione U17 dell'Al Nassr, ha sempre seguito le orme del padre, giocando nei settori giovanili di Real Madrid, Juventus e Manchester United. Ora è arrivato anche il primo capitolo con una selezione nazionale.

La convocazione con l'Under 17 rappresenta un momento importante per il giovane attaccante, chiamato a costruire il proprio percorso cercando di evitare, per quanto possibile, il peso dei paragoni con uno dei calciatori più importanti della storia.

Il Portogallo guarda al futuro

L'esordio contro Andorra è soltanto il primo passo per Cristiano Ronaldo Jr., che proverà a conquistarsi spazio nel gruppo nelle prossime partite. Il talento e il cognome pesante accompagnano il suo cammino, ma saranno il lavoro e le prestazioni sul campo a definire il suo futuro.