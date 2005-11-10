Criticato tra PSG e Real, Cancelo non le manda a dire: "Dalle tribune sono tutti specialisti"

Joao Cancelo sta attraversando un momento delicato al Barcellona, ritrovandosi al centro delle critiche dopo i doppi passi falsi rimediati dai blaugrana prima contro il Paris Saint-Germain in Champions League e poi contro il Real Madrid nel Clasico (2-1). Nonostante la totale fiducia del tecnico Hansi Flick, il terzino portoghese non ha esitato a rispondere agli attacchi ricevuti direttamente sui propri canali social. Già dopo la sconfitta contro i parigini aveva lanciato un messaggio esplicito: "Dalle tribune sono tutti specialisti. Vorrei vederli scendere in campo e sopportare la pressione". Aggiungendo: "L'unico che non può dubitare di se stesso sono io". Un atteggiamento ribadito anche all'indomani del ko contro i Blancos, quando l'ex Inter e Juventus ha condiviso una fotografia in bianco e nero accompagnata dal brano Yo creo en mí ("Io credo in me").

Sbocco cruciale

Adesso per il terzino è arrivato il momento di far parlare il campo. Secondo quanto riportato da Sport, i prossimi due impegni ufficiali del Barça (Deportivo Alaves e Aston Villa in Champions League) si preannunciano particolarmente cruciali per il riscatto del portoghese: tornato a vestire blaugrana su esplicita richiesta di Hansi Flick dopo il convincente prestito semestrale dall'Al-Hilal, Cancelo rimane una pedina imprescindibile nelle gerarchie del suo allenatore, pronto a schierarlo pur dovendo sciogliere gli ultimi dubbi di formazione legati alla sua collocazione tattica.

La missione

Abitualmente impiegato sulla corsia mancina, Cancelo potrebbe infatti ritrovare la propria posizione naturale a destra nel caso in cui Jules Koundé non dovesse essere in grado di scendere in campo dal primo minuto, complicazione che si somma alle defezioni di Eric Garcia e Xavi Espart, che ha scatenato l'allarme in difesa. Legato al Barcellona da un contratto con scadenza fissata nel 2029, l'ex Juve intende sfruttare questo doppio appuntamento per ritrovare il suo livello migliore e mettere definitivamente a tacere le polemiche che stanno accompagnando l'ultimo periodo della squadra.