Arsenal, Arteta resta. Odegaard esulta: "Questo ci dà carica. Pugno in faccia col Brighton"

Parola a Martin Odegaard, capitano dell'Arsenal, a poche ore di distanza dal ritorno in campo con i Gunners per sfidare il Leeds in Premier League. Premiato miglior giocatore del mese di settembre, ha commentato anche il prolungamento firmato dal tecnico Mikel Arteta fino al 2030.

Dove eravamo rimasti

"Ora guardiamo avanti e siamo tutti impazienti di tornare in azione con l'Arsenal. La nostra sconfitta contro il Brighton nell'ultima partita è stata davvero deludente", ha dichiarato Odegaard sul duro ko per 3-0 fuori casa, mentre il Manchester City ora è capolista in campionato. "Sapevamo cosa aspettarci lì, sapevamo cosa fosse richiesto, ma è stata una prestazione davvero pessima da parte nostra. Non siamo stati abbastanza bravi quel giorno, non abbiamo giocato secondo i nostri standard e questo è ciò che si ottiene. Dobbiamo prendere questo pugno in faccia, imparare da esso, assicurarci che non accada di nuovo e garantire che sia stato un episodio isolato".

Reazione necessaria

"Dobbiamo solo tornare più forti da questo oggi quando affronteremo il Leeds", ha guardato al presente il leader dell'Arsenal. "Abbiamo avuto molte partite in trasferta il mese scorso, quindi sarà bello tornare all'Emirates e giocare davanti alla nostra gente. Non vediamo l'ora e sappiamo che sarà un altro grande test contro una squadra davvero valida che è sembrata così forte in questa stagione", ha detto a proposito del Leeds. "Dobbiamo essere concentrati fin dal primo fischio e assicurarci di mostrare il nostro vero io e una versione diversa rispetto all'ultima partita".

Arteta e il rinnovo di contratto

Il progetto tecnico avrà un seguito, da campioni d'Inghilterra in carica con Mikel Arteta condottiero in panchina: "Durante la sosta per le nazionali abbiamo appreso la notizia che il mister ha firmato un nuovo contratto e questo ha dato a tutti noi una carica enorme", ha confidato il trequartista norvegese. "Quello che ha fatto finora è incredibile, quindi vederlo impegnarsi a stare qui ancora più a lungo è un grande impulso per tutti. Di sicuro, aumenterà ancora di più l'energia".