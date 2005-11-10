Il Flamengo è a un passo dalla conquista del Brasileirão. La squadra allenata da Leonardo Jardim potrebbe infatti laurearsi campione già sabato, nello scontro diretto contro il Palmeiras di Abel Ferreira, seconda forza del torneo. Un pareggio sarebbe sufficiente al Mengão per assicurarsi matematicamente il titolo, ma anche in caso di trionfo immediato non ci sarà alcuna festa sul campo del Nubank Parque.

Il trofeo verrà alzato soltanto al Maracanã

Secondo quanto riportato da ESPN Brasil, la Federcalcio brasiliana ha deciso che la consegna della coppa avverrà soltanto nella prima partita casalinga successiva alla conquista del titolo. Per questo motivo, se il Flamengo dovesse chiudere i conti contro il Palmeiras, dovrà comunque aspettare il ritorno al Maracanã per celebrare.

La festa davanti ai propri tifosi è quindi prevista per il 3 dicembre, nell'ultima giornata di campionato contro la Chapecoense. Dopo la sfida con il Palmeiras, infatti, il Flamengo affronterà ancora in trasferta il Coritiba nella 37ª giornata prima dell'appuntamento finale davanti al proprio pubblico.

Il club predica calma

Nonostante la situazione favorevole, il Flamengo ha invitato tifosi e ambiente a mantenere alta la concentrazione. Il club ha diffuso un comunicato per frenare eventuali celebrazioni anticipate: "Restano ancora tre giornate e il focus della presidenza, della direzione sportiva, dello staff tecnico e dei giocatori è completamente rivolto a questi impegni". La società ha inoltre sottolineato il rispetto per il Brasileirão e per gli avversari, ricordando che ogni partita dovrà essere affrontata con la massima serietà fino al termine della stagione.