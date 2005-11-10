Dopo una pausa per le nazionali segnata anche dalle voci sul rapporto non proprio idilliaco con Zinedine Zidane, Kylian Mbappé è tornato a Madrid per concentrarsi sul campo. Il capitano della Francia sta vivendo un avvio di stagione straordinario con il Real Madrid, con 17 gol e 3 assist in 16 partite, e si prepara alla sfida contro il Celta Vigo al Bernabeu con l'obiettivo di ridurre il distacco dal Barcellona in Liga.

Le statistiche che fanno discutere

Nonostante i numeri offensivi siano da fuoriclasse, il quotidiano catalano Sport ha acceso una nuova polemica sull'efficacia del francese. Secondo un'analisi basata sui dati delle occasioni create e trasformate, Mbappé sarebbe il giocatore in Europa che spreca più grandi opportunità. In Liga l'attaccante ha fallito 16 occasioni nitide, realizzando 13 reti a fronte di un dato previsto di 14,6 gol. Un rendimento diverso rispetto, ad esempio, a Raphinha, autore di 15 reti con una previsione di 11,2. Secondo il quotidiano catalano, anche nella scorsa stagione il francese aveva chiuso in cima alla classifica degli sprechi, con 21 occasioni fallite e una percentuale realizzativa del 17,01%.

L'affondo di Sport: "Il suo gioco penalizza le squadre?"

Il giornale vicino al Barcellona non si è limitato ai numeri, ma ha lanciato una critica molto dura al modo di giocare del numero 10 del Real: "Tira tutto senza chiedersi se ci sia un compagno meglio posizionato", sostiene l'analisi, accusandolo di condizionare il gioco delle squadre in cui milita. L'articolo mette inoltre in dubbio il rapporto tra i suoi grandi numeri individuali e i successi collettivi, ricordando come sia stato capocannoniere della Liga senza vincere il campionato e miglior marcatore del Mondiale senza conquistare il trofeo. Una critica destinata a far discutere, soprattutto considerando l'impatto devastante avuto da Mbappé in questo inizio di stagione.