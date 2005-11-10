Non è stato un martedì sera positivo per Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, arrivato in estate all'Aston Villa dopo la lunga esperienza al Bayern Monaco, è finito nel mirino della critica dopo la sconfitta per 1-0 contro il Galatasaray in Champions League. Il classe 1995, entrato in campo al 66' al posto di Joao Gomes, non è riuscito a cambiare l'inerzia della partita, decisa dalla rete di Deniz Gul al 77'. A rincarare la dose ci ha pensato Gabby Agbonlahor, ex attaccante dei Villans, che ha espresso un giudizio decisamente negativo sull'impatto del centrocampista in Inghilterra.

Agbonlahor boccia Goretzka: "C'è un motivo se il Bayern lo ha lasciato andare"

Intervenuto ai microfoni di talkSPORT, Agbonlahor non ha risparmiato critiche al nuovo acquisto dell'Aston Villa, mettendo in discussione la sua capacità di adattarsi al calcio inglese: "Goretzka non sembra un giocatore fatto per la Premier League. C'è un motivo per cui il Bayern Monaco lo ha lasciato partire a parametro zero".

L'avventura inglese di Goretzka non è ancora decollata

Il bilancio iniziale dell'esperienza di Goretzka con l'Aston Villa è ancora interlocutorio. Dopo un problema fisico che ne ha condizionato l'inserimento nei primi mesi, il tedesco ha progressivamente trovato spazio nelle rotazioni di Unai Emery. Complessivamente ha raccolto dieci presenze, cinque delle quali in Premier League, con un gol all'attivo. Nelle ultime settimane il tecnico spagnolo gli aveva concesso anche maggiore continuità, schierandolo titolare per tre partite consecutive in campionato. La trasferta di Istanbul, però, lo ha visto nuovamente partire dalla panchina.

A fotografare le difficoltà del centrocampista ci sono anche alcuni numeri: in Premier League Goretzka ha vinto finora soltanto il 38% dei duelli disputati. Un dato che, pur riferito a un campione ancora limitato di partite, contribuisce a spiegare le perplessità espresse dall'ex attaccante.

La scelta di lasciare il Bayern per rimettersi in gioco

Il trasferimento all'Aston Villa era nato dalla volontà di intraprendere una nuova sfida dopo otto anni al Bayern Monaco. Il contratto con il club tedesco era arrivato alla scadenza e Goretzka aveva scelto Birmingham, firmando un accordo fino al 2028, anche grazie alla fiducia e alle prospettive tattiche illustrate da Emery.